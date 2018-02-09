В самом центре Екатеринбурга, в доме на улице Карла Либкнехта, 8«б», саперы ищут бомбу. Улица возле здания, в котором находятся Свердловский областной центр медицинской профилактики, оцеплена полицейскими в касках и бронежилетах. За комментарием «URA.RU» обратилось в полицию.
«Оснований для панических настроений быть не должно. Органы внутренних дел предпринимают комплекс необходимых мер реагирования в связи с поступившей информацией об обнаружении бесхозного предмета в одном из помещений. Безопасность лишней не бывает, поэтому прошу с пониманием относиться к работе полицейских. Об итогах проверки проинформирую общественность после ее окончания», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.