В Вене из отеля похищена трехлетняя девочка из России

05:22 13 февраля 2018 0

Следователи уже возбудили уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Вене похищена трехлетняя девочка из России. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

По словам источника РИА «Новости», дело о похищении было возбуждено российскими следователями 8 февраля, хотя само преступление произошло еще 28 декабря 2017 года в отеле «Бьянка».

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — отметил собеседник агентства. О целях похитителей источник не рассказал, добавив, что ребенок зарегистрирован в Москве.