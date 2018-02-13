Власти Свердловской области должны выслушать все мнения по поводу будущего недостроенной телебашни и принять «сбалансированное решение». Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов в ответ на обращение жителя города.
«В настоящее время объект незавершенного строительства — телебашня — находится в собственности Свердловской области, поэтому решение о дальнейшей судьбе данного строения должны принимать органы исполнительной власти региона», — сказано в письме, подписанном заместителем полпреда президента в УрФО Борисом Кирилловым. Далее сказано, что проект сноса имеет противников и сторонников, которые должны донести свою позицию до региональных властей, чтобы те смогли принять «сбалансированное решение, учитывающее все взгляды по этому вопросу».
Между тем телебашня уже не является собственностью Свердловской области. Она была передана в собственность АО «Ледовая арена», в которой региону принадлежит 40% акций. Основным владельцем «Арены» является УГМК, которая стала фактическим собственником башни. По данным «URA.RU», снос одного из самых узнаваемых объектов города состоится 23 февраля и митинги, которые проходят в поддержку этого решения, не смогут на него повлиять.
Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов в разговоре с агентством объяснил, что тема вызывает «высокий общественный интерес» и, несмотря на то, что решение по сносу якобы принято, власти Екатеринбурга должны провести работу, чтобы люди понимали «дальнейшую стратегию развития» этого места и города в целом.
Ранее сообщалось, что в город приезжали челябинские экстремалы, чтобы успеть прыгнуть с телебашни до ее сноса. «URA.RU» рассказывало, как им удалось забраться на охраняемый объект ночью и, дождавшись утра, прыгнуть и приземлиться напротив цирка.