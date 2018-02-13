{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Всех вице-губернаторов Урала вызвали в Москву. Спросят: почему Екатеринбург «сливает» важный проект 18 марта
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,77
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:47  13 февраля 2018 1

Полпредство напомнило свердловским властям о необходимости подготовить население к сносу телебашни. СКАН

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, долгострой, телевышка, телебашня, телефон доверия, екатеринбург, недостроенная башня
На огороженной территории идет подготовка к сносуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Власти Свердловской области должны выслушать все мнения по поводу будущего недостроенной телебашни и принять «сбалансированное решение». Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов в ответ на обращение жителя города.

«В настоящее время объект незавершенного строительства — телебашня — находится в собственности Свердловской области, поэтому решение о дальнейшей судьбе данного строения должны принимать органы исполнительной власти региона», — сказано в письме, подписанном заместителем полпреда президента в УрФО Борисом Кирилловым. Далее сказано, что проект сноса имеет противников и сторонников, которые должны донести свою позицию до региональных властей, чтобы те смогли принять «сбалансированное решение, учитывающее все взгляды по этому вопросу».

Между тем телебашня уже не является собственностью Свердловской области. Она была передана в собственность АО «Ледовая арена», в которой региону принадлежит 40% акций. Основным владельцем «Арены» является УГМК, которая стала фактическим собственником башни. По данным «URA.RU», снос одного из самых узнаваемых объектов города состоится 23 февраля и митинги, которые проходят в поддержку этого решения, не смогут на него повлиять.

Документ датирован 12 февраля
Фото: Дмитрий Буйневич, Facebook

Заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов в разговоре с агентством объяснил, что тема вызывает «высокий общественный интерес» и, несмотря на то, что решение по сносу якобы принято, власти Екатеринбурга должны провести работу, чтобы люди понимали «дальнейшую стратегию развития» этого места и города в целом.

Ранее сообщалось, что в город приезжали челябинские экстремалы, чтобы успеть прыгнуть с телебашни до ее сноса. «URA.RU» рассказывало, как им удалось забраться на охраняемый объект ночью и, дождавшись утра, прыгнуть и приземлиться напротив цирка.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров