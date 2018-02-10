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10 февраля 2018
09 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:41  10 февраля 2018 9

Екатеринбуржцы на митинге собирают подписи в защиту «мечты Ельцина». ФОТО

Горожане еще надеются сохранить телебашнюФото: читатель «URA.RU»
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Утром в субботу, 10 февраля, екатеринбуржцы вышли на митинг в защиту телебашни, которую готовят к сносу. Активисты заявили, что город имеет право на историю и начали сбор подписей под петицией в адрес президента России Владимира Путина, в которой просят главу государства защитить исторический объект.

Всего на мероприятии собралось порядка трехсот человек. Изначально митинг планировался возле Дворца спорта на Большакова, но позже участников попросили очистить площадку, и народ переместился к общежитию Горного университета на 8 Марта. В руках активисты держали плакаты «Город имеет право на историю» и раздавали памятки: «Уникальность телебашни — самое высокое сооружение на азиатской территории России, последнее крупное сооружение времен СССР, возведена на государственные деньги — два миллиона советских рублей».

Во время митинга защитники башни написали послание президенту Владимиру Путину, где попросили его вмешаться в решение вопроса. «Просим вас сохранить легендарную телебашню Екатеринбурга, исполнить тем самым мечту нашего земляка, первого президента России Б.Н. Ельцина, и поскольку такие уникальные объекты не строятся в мире уже десятки лет, мы можем сделать этот проект достоянием Российской Федерации». В своей петиции уральцы назвали башню легендой Екатеринбурга и сравнили ее со знаменитыми телевышками Парижа, Монреаля, Берлина, Сингапура и Москвы.

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Фото: читатель «URA.RU»

Напомним, ранее властями города и собственником телебашни было принято решение не достраивать знаменитый объект, а снести. Как стало известно накануне «URA.RU», взрыв будет произведен утром 23 февраля. На месте снесенной башни планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист».

Сергей Снегирев
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