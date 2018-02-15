Кадыров рассказал о халяльности и харамности криптовалюты

07:35 15 февраля 2018 0

Глава Чечни также намерен внедрять блокчейн в республике Фото: Wikipedia

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что вопрос с халяльностью или харамностью криптовалюты в настоящее время не решен по причине неоднозначности ее влияния на экономику страны. Он сослался на совет чеченских исламских ученых во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом Хаджи Межиевым.

«Созванный Салахом-Хаджи Межиевым совет пришел к выводу, что для вынесения вердикта по такому серьезному вопросу, нужно учитывать специфику каждой отдельно взятой страны. Если криптовалюта несет угрозу политике, экономике и финансовому положению государства, мы должны сказать, что она харам, говорит Салах-Хаджи Межиев. Пока в России нет оснований для выводов о ее халяльности или хараме», — цитирует Life слова Кадырова.

В своей речи Кадыров пояснил, что запрет криптовалюты в Египте и Палестине ни к чему не обязывает мусульман других стран. «Сможем ли мы на эти деньги покупать, продавать, делать взаиморасчеты. Если все это будет возможным, мы придем к тому, что криптовалюта является халяль. А в случае, если это какая-нибудь пирамида, то явно будет видно, что это запретная вещь, и мы об этом официально заявим», — привел Кадыров слова муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева.

Ранее стало известно, что глава Чечни намерен внедрять в республике систему блокчейн. «Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы», — цитирует «Русская планета» слова чеченского лидера. Кадыров также подчеркнул, что внедрение новых технологий проводится совместно с Внешэкономбанком.

Кроме того, Кадыров также намерен приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты, напоминает «Национальная служба новостей». Инвестиция в биткоины, по его словам, вещь сомнительная, так как есть вероятность потерять все деньги. Также в этой области развито мошенничество. Но, по мнению главы Чечни, эта отрасль должна не запрещаться, а регулироваться законодательством.