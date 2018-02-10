Кадыров решил купить биткоины

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что купил долю биткоина. По его словам, он интересуется инновационными платежными системами и потому не смог оставить криптовалюту без внимания.
«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты» — цитирует его слова телеканал 360.
Кадыров подчеркнул, что знает о том, насколько это рискованная система, что в ней нет никаких гарантий и орудуют мошенники. Однако глава Чечни не сторонник кардинальных мер, таких, как запрет криптовалют. Он выступает за их законодательное регулирование.
Ранее Кадыров сообщил, что в Росреестр Чечни внедрят блокчейн. Сейчас идет активная фаза работы, однако когда именно система блокчейна будет внедрена — пока неизвестно, пишет RT.