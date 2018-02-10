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10 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:26  10 февраля 2018 0

Кадыров решил купить биткоины

Клипарты 2018. Сургут, доллар, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Он купил долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалютыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что купил долю биткоина. По его словам, он интересуется инновационными платежными системами и потому не смог оставить криптовалюту без внимания.

«Я уже говорил, что в Чеченской республике будут внедрять блокчейн. Мне интересны и инновационные платежные сети. Я решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты» — цитирует его слова телеканал 360.

Кадыров подчеркнул, что знает о том, насколько это рискованная система, что в ней нет никаких гарантий и орудуют мошенники. Однако глава Чечни не сторонник кардинальных мер, таких, как запрет криптовалют. Он выступает за их законодательное регулирование.

Ранее Кадыров сообщил, что в Росреестр Чечни внедрят блокчейн. Сейчас идет активная фаза работы, однако когда именно система блокчейна будет внедрена — пока неизвестно, пишет RT.

Виктор Жуков
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