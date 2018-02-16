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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
14:03  16 февраля 2018 4

После убийства челябинского егеря у браконьеров конфискуют ружья и снегоходы

Клипарт. Охота. Челябинск, патроны
Охотинспекторы остаются разоруженными уже несколько летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании общественной палаты Челябинской области обсудили вопросы борьбы с браконьерами в регионе. Поводом для сбора заинтересованных лиц стала трагедия в Карталинском районе, убийство инспектора охотнадзора Александра Минина, передает корреспондент «URA.RU». На заседании поставили вопросы о конфискации имущества браконьеров и вооружении егерей.

На заседании палаты выступил начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их использования минэкологии региона Андрей Питовин. Он сообщил, что в области не хватает инспекторов охотнадзора. Сегодня в составе министерства 23 таких сотрудника. Нагрузка на каждого составляет в среднем по 350 тыс. га охотничьих угодий. В некоторых районах нагрузка в два раза выше этого показателя. По расчетам специалистов требуется 96 инспекторов.

Кадры могли бы восполнить производственные охотничьи инспекторы — обычные егеря имеют право сдать экзамен и получить полномочия для задержания браконьеров. Но охотхозяйства не торопятся этим воспользоваться. Представители охотхозяйств, присутствующие на заседании, заявили, что экзамен очень сложен — 600 вопросов, большинство из которых юридические. В итоге решили, что перед сдачей экзамена министерство будет организовывать обучающие семинары.

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Но и у действующих инспекторов полномочий слишком мало, чтобы бороться с браконьерами. На заседании поставили вопрос об изменении действующего законодательства — разрешить конфискацию транспортных средств и оружия. Как заявил замначальника полиции ГУ МВД по региону Вячеслав Ботов, «если браконьер лишится снегохода и своего ружья, то ему просто не на чем будет охотиться». Также отметили необходимость вернуться к прежнему порядку — разрешить охотинспекторам носить с собой оружие. С 2015 года инспекторы министерства беззащитны перед вооруженными преступниками.

Александр Минин был убит браконьером Михаилом Поддубным 10 февраля. Инспектор будет представлен посмертно к ордену Мужества. Поддубный взят под стражу. На суде он заявил, что выстрелил случайно. Возбуждено уголовное по п.«б» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).Доказать преднамеренность действий обвиняемого сложно. Поддубный уничтожил видеокамеру Александра Минина.

Альбина Золотухина
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