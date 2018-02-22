19:11 22 февраля 2018 2

Наблюдатели будут следить за ходом голосования Фото: Александр Мамаев

В Свердловскую область прибыли два международных наблюдателя, которые будут следить за подготовкой к выборам президента РФ, ходом голосования и подведения его итогов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского облизбиркома, это представители Дании Инге Кристенсен и Великобритании Александр Андерсон. Они входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Европейские гости уже приняли участие в двух заседаниях облизбиркома. Источник «URA.RU» в комиссии отметил, что они сидели в зале молча, не задавали никаких вопросов.

О дальнейшей программе работы наблюдателей ничего не известно. «Они работают по собственной программе в рамках международного законодательства и не обязаны нас уведомлять о своих действиях», — пояснили в пресс-службе областной комиссии.