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22 февраля 2018
21 февраля 2018
19:11  22 февраля 2018 2

На свердловские выборы приехали наблюдатели из стран НАТО. На контакт не идут

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, кабинки для голосования, выборы 2017
Наблюдатели будут следить за ходом голосованияФото: Александр Мамаев
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Свердловскую область прибыли два международных наблюдателя, которые будут следить за подготовкой к выборам президента РФ, ходом голосования и подведения его итогов.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского облизбиркома, это представители Дании Инге Кристенсен и Великобритании Александр Андерсон. Они входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Европейские гости уже приняли участие в двух заседаниях облизбиркома. Источник «URA.RU» в комиссии отметил, что они сидели в зале молча, не задавали никаких вопросов.

О дальнейшей программе работы наблюдателей ничего не известно. «Они работают по собственной программе в рамках международного законодательства и не обязаны нас уведомлять о своих действиях», — пояснили в пресс-службе областной комиссии.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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