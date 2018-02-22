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22 февраля 2018
13:38  22 февраля 2018 6

Уральские миллиардеры вошли в топ «королей госзаказа». Один из них обогнал Ротенберга

ИННОПРОМ-2014: проходка Дмитрия Медведева по выставке и пленарка. Екатеринбург, пумпянский дмитрий, медведев
Дмитрий Пумпянский (слева) выиграл подряды у «Роснефти» и РЖДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», в число которых вошли уральские бизнесмены. Первое место в рейтинге «Королей госзаказа» Forbes заняла группа компаний «1520», которой владеют сын и партнеры советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. Бизнесмены выиграли господряды у РЖД на 218,2 млрд рублей.

Следом идет свердловский олигарх Дмитрий Пумпянский. Его «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и группа «Синара» выиграли подряды у «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд рублей, уточняет Forbes. Третья ступень «королевского» пьедестала — у Аркадия Ротенберга. Его «Стройгазмонтаж» выиграл господряд «Газпрома» на сумму 88, 1 млрд рублей, компания получила «около сотни заказов», отмечает Forbes. Четвертое место — у владельцев Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и Александра Федорова, выигравших госзаказы «Роснефти» и «Газпрома» на 63,9 млрд рублей.

Также в двадцатку «королей госзаказа» вошел глава «Уралтрубпрома» уралец Георгий Архипов (17-е место) и владелец VolgaGroup Геннадий Тимченко (12-е место). Входящий в холдинг Тимченко «Стройтрансгаз», являющийся застройщиком стадионов к чемпионату мира по футболу-2018, ранее получил ряд исков от Минспорта.

При этом журналисты Forbes посетовали на то, что составлять рейтинг «Королей госзаказа» с каждым годом все сложнее. Это связано с тем, что правительство разрешило госкомпаниям не раскрывать подрядчиков.

Наталья Михалева
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