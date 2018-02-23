В Новосибирске водитель засмотрелся на салют и протаранил толпу людей

Мужчина не справился с управлением во время фейерверка
В Новосибирске Honda влетела в толпу людей во время праздничного салюта. В результате ДТП погибли мать и ее двухлетний ребенок.
Также известно еще о пяти пострадавших. Протаранив толпу, машина врезалась в столб, передает Life.ru. По предварительной версии, водитель засмотрелся на фейерверк, не уследил за дорогой и потерял управление.
Отметим, ранее в американском городе Филадельфия автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали восемь человек. Инцидент произошёл в районе, где проходила уличная вечеринка. Женщина, находившаяся за рулем, призналась, что пыталась объехать толпу, но у машин отказали тормоза, напоминает RT.