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23 февраля 2018
20:45  23 февраля 2018 0

В Новосибирске водитель засмотрелся на салют и протаранил толпу людей

Праздничный салют в День Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Мужчина не справился с управлением во время фейерверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новосибирске Honda влетела в толпу людей во время праздничного салюта. В результате ДТП погибли мать и ее двухлетний ребенок.

Также известно еще о пяти пострадавших. Протаранив толпу, машина врезалась в столб, передает Life.ru. По предварительной версии, водитель засмотрелся на фейерверк, не уследил за дорогой и потерял управление.

Отметим, ранее в американском городе Филадельфия автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали восемь человек. Инцидент произошёл в районе, где проходила уличная вечеринка. Женщина, находившаяся за рулем, призналась, что пыталась объехать толпу, но у машин отказали тормоза, напоминает RT.

Юрий Викторов
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