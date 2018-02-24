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24 февраля 2018
09:44  24 февраля 2018 9

Родченков дал интервью в маске и назвал флаг РФ смертью для Олимпиады

Информация о проблемах с психикой Родченкова начинает получать наглядные подтвержденияФото: скрин передачи BBC
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Информатор WADA Григорий Родченков заявил, что разрешение российской сборной явиться на церемонию закрытия Игр в Пхенчхане под флагом РФ станет «смертью» Олимпиады. Заодно он обвинил в использовании и скрытии допинга все мировые спортивные федерации, раскритиковал МОК, потребовал срочных реформ олимпийского движения и сообщил, что обладает большим объемом секретной информации. Все это он рассказал корреспонденту BBC, надев темные очки и скрыв лицо балаклавой.

Больше всего задела Родченкова информация, что МОК может разрешить российским спортсменам использовать на церемонии закрытия Олимпиады национальный триколор. «Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и, если российский флаг на закрытии будет разрешён, это будет худшим решением МОК. Тогда Олимпиада умрет», — цитирует его RT.

Следующая порция обвинений прозвучала в адрес спортивных федераций и прочих государств, которые «заинтересованы в использовании допинга и скрывают положительные результаты проб», пишет Nation news. Поэтому, считает Родченков, все полномочия по допинг-контролю должны быть переданы WADA. Он также пригрозил новыми разоблачениями: в суде Родченков якобы готов сообщить «множество вещей», которые пока «остаются нераскрытыми».

Все это экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) произнес в новом образе: теперь его лицо скрывает маска с капюшоном и темные очки, сообщает телеканал 360. По словам Родченкова, так он прячет от российских агентов свое новое лицо. Живет информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) также в «секретном месте».

Владимир Васин
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