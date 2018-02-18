Стало известно, когда олимпийцам вернут флаг России

11:35 18 февраля 2018 5

У российских спортсменов есть шанс показать родной флаг на Играх Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполком Международного олимпийского комитета 24 февраля решит вопрос с участием российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане под флагом своей страны. Дату предстоящего заседания журналистам назвал вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Как заявил Поздняков на брифинге журналистам, есть шанс, что вопрос будет решен в пользу России, пишет Nation News.

Напомним, МОК запретил использование российского флага и гимна страны на Олимпиаде в Южной Корее из-за допинг-скандала. Спортсмены из России, которых допустили до соревнований, не могут использовать национальную символику в элементах одежды и носят нейтральную форму.

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий признался RT, что ему обидно и больно от того, что происходит с российской командой.