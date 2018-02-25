Россияне высмеяли Родченкова за интервью в маске и очках

00:41 25 февраля 2018 0

Ранее Григорий Родченков не скрывал свое лицо Фото: скриншот передачи «60 минут»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, пришедший на встречу с корреспондентом BBC в балаклаве и темных очках, стал объектом насмешек. После выхода интервью в соцсетях появилось множество колких комментариев относительно внешнего вида информатора WADA.

Григорий Родченков, как напоминает RT, в интервью BBC заявил, что разрешение сборной России прийти на церемонию закрытия Олимпиады под флагом РФ станет «смертью» Олимпиады. Также он обвинил все мировые спортивные федерации в использовании и скрытии употребления допинга, раскритиковал МОК и заявил, что обладает большим объемом секретной информации.