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26 февраля 2018
25 февраля 2018
07:49  26 февраля 2018 2

Поклонники ополчились на Успенскую из-за танцев на долларах. ВИДЕО

Фанаты звезды шансона не оценили ее танцы на долларахФото: личная страница Любови Успенской в Instagram

Певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram запись празднования своего 64-летия в одном из ресторанов горного курорта Роза Хутор. Пользователи соцсетей подвергли жесткой критике ее танцы на стодолларовых купюрах, которые кидали на сцену.

На кадрах видно, как щедрые поклонники бросают американскую валюту на пол. «Вот так гуляют армяне, забрасывают сцену стодолларовыми купюрами, обычаи не меняются», — подписала видео королева городских романсов.

Многих фанатов оскорбил такой поступок артистки. «В стране вообще-то кризис, а у вас тут такой пир горой!»; «Любовь, праздник — дело хорошее, но танцы на деньгах — это как-то чересчур!»; «Да это все равно, что на стол сесть, есть же меры приличия», — раскритиковали Любовь Успенскую. Спустя некоторое время звезда закрыла комментарии, а позже удалила и само видео.

Напомним, ранее пользователи соцсетей активно обсуждали изменившуюся внешность певицы. Они пришли к выводу, что Успенская могла сделать пластическую операцию на лице.

Ольга Кулакова
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