Президент России предложил новое средство борьбы с раком

22:56 02 марта 2018 4

Президент призвал правительство заняться медициной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно воссоздать систему медицинский профосмотров. Это поможет в борьбе с онкозаболеваниями, пояснил глава государства на медиафоруме «Общероссийского народного фронта».

«Вот с онкологией есть проблема: улучшение есть, позитивная динамика есть, но она не такая, как, скажем, в кардиологии и в сосудистой хирургии. Связано это в том числе с профилактическим осмотром своевременным, которого действительно нет, и нужно его воссоздать», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент заверил, что правительство срочно приступит к созданию системы медицинских профосмотров. Кабмин подготовит специальный план по борьбе с онкологией, который будет включать профилактику, переоснащение больниц, переподготовку кадров, и таким образом решит «комплексную совместную общенациональную задачу», пояснил Владимир Путин.