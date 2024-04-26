На Украине арестовали министра, укравшего земли ветеранов боевых действий

Министра аграрной политики Украины Сольского арестовали
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Сольского обвиняют в присвоении земель, предназначенных для ветеранов АТО Фото:

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский арестован до 24 июня по подозрению в присваивании земель на 677 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать Николая Сольского до 24 июня с возможностью внесения залога, сообщает издание «Общественное. Новости». Его подозревают в завладении государственной землей на сумму 677 миллионов рублей (291 миллионов гривен), предназначенной для выдачи участникам боевых действий.

Сольский отрицает обвинение, указывая на недостаток доказательств. Он уверен, что дело против него было сфабриковано.

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский арестован до 24 июня по подозрению в присваивании земель на 677 миллионов рублей. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины. Высший антикоррупционный суд Украины принял решение арестовать Николая Сольского до 24 июня с возможностью внесения залога, сообщает издание «Общественное. Новости». Его подозревают в завладении государственной землей на сумму 677 миллионов рублей (291 миллионов гривен), предназначенной для выдачи участникам боевых действий. Сольский отрицает обвинение, указывая на недостаток доказательств. Он уверен, что дело против него было сфабриковано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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