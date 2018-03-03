Россия и Китай будут вместе осваивать Луну и дальний космос

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация будут сотрудничать в области исследования Луны и дальнего космоса, а также создадут Центр данных по лунным проектам, сообщает сайт госкорпорации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата „Луна-Ресурс-1“ („Луна-26“) в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны», — подчеркнули в Роскосмосе. Документ подписали гендиректор госкорпорации Игорь Комаров и замглавы КНКА У Яньхуа в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса.
Также партнеры создадут российско-китайский Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу. При необходимости для этого привлекут научные и промышленные организации и компании двух стран.