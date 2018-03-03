{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 марта 2018
17:56  03 марта 2018 6

Россия и Китай будут вместе осваивать Луну и дальний космос

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Страны будут вместе реализовывать лунные проектыФото: depositphotos.com © URA.RU

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация будут сотрудничать в области исследования Луны и дальнего космоса, а также создадут Центр данных по лунным проектам, сообщает сайт госкорпорации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата „Луна-Ресурс-1“ („Луна-26“) в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны», — подчеркнули в Роскосмосе. Документ подписали гендиректор госкорпорации Игорь Комаров и замглавы КНКА У Яньхуа в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса.

Также партнеры создадут российско-китайский Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу. При необходимости для этого привлекут научные и промышленные организации и компании двух стран.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров