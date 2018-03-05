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05 марта 2018
Главные новости Свердловской области
16:47  05 марта 2018 3

«В его руках правда». Уральские музыканты признались Путину в любви. ВИДЕО

Идея записать песню и снять клип появилась спонтанноФото: скрин видео Алексея Завьялова, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Участники екатеринбургской музыкальной группы «Круче тучи» сняли клип на песню «Я голосую за Путина», в которой признались в любви российскому президенту. При этом музыканты не состоят ни в каком политическом движении или организации.

По словам участников коллектива (исполнители Алексей Завьялов и Кирилл Зайцев, видеорежиссер Кирилл Павлов), идея записать трек про Путина появилась спонтанно. «Мы не искали специально выгоды, нас никто не спонсировал. За кружкой чая во время обсуждения политических взглядов в преддверии выборов мы сошлись в едином мнении. Тогда было решено снять клип», — рассказал «URA.RU» Кирилл Зайцев. Он добавил, что группа в песне лишь отразила свое мироощущение, создала добрую композицию, которая может быть многим близка.

Видео: Алексей Завьялов, «ВКонтакте».

Ранее американский композитор Рэнди Ньюман заполучил премию «Грэмми» благодаря Владимиру Путину. Как пишет argumenti.ru, музыкант сделал аранжировку к композиции под названием «Путин», в которой подчеркнул, что российский лидер любит свою Родину и способен привести ядерный реактор в действие одной силой мысли.

Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ксения Томашова
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