Участники екатеринбургской музыкальной группы «Круче тучи» сняли клип на песню «Я голосую за Путина», в которой признались в любви российскому президенту. При этом музыканты не состоят ни в каком политическом движении или организации.
По словам участников коллектива (исполнители Алексей Завьялов и Кирилл Зайцев, видеорежиссер Кирилл Павлов), идея записать трек про Путина появилась спонтанно. «Мы не искали специально выгоды, нас никто не спонсировал. За кружкой чая во время обсуждения политических взглядов в преддверии выборов мы сошлись в едином мнении. Тогда было решено снять клип», — рассказал «URA.RU» Кирилл Зайцев. Он добавил, что группа в песне лишь отразила свое мироощущение, создала добрую композицию, которая может быть многим близка.
Видео: Алексей Завьялов, «ВКонтакте».
Ранее американский композитор Рэнди Ньюман заполучил премию «Грэмми» благодаря Владимиру Путину. Как пишет argumenti.ru, музыкант сделал аранжировку к композиции под названием «Путин», в которой подчеркнул, что российский лидер любит свою Родину и способен привести ядерный реактор в действие одной силой мысли.
Президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).