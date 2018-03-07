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07 марта 2018
17:04  07 марта 2018 2

«Элитные» пассажиры чаще других устраивают дебоши на борту. Они пожизненно лишатся своих привилегий

Клипарт. Екатеринбург, аэрофлот
«Аэрофлот» борется с любыми случаями нарушения общественного порядка на бортуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Аэрофлот» будет лишать дебоширов привилегий по программе лояльности. В большинстве случаев нарушителями являются именно держатели серебряных, золотых и платиновых карт «Аэрофлот Бонус», отмечается в официальном сообщении компании.

В «Аэрофлоте» возмущены тем, что «элитные» пассажиры с деструктивным поведением на борту «считают возможным обращаться с сотрудниками авиакомпании, как с людьми второго сорта, позволяя себе не только грубость и вопиющее хамство, но и откровенное насилие вплоть до побоев». В связи с нарушениями накопленные мили участников аннулируются и счета закроются. В таком случае дебоширы больше никогда не смогут пользоваться привилегиями «Аэрофлота», так как правила запрещают повторную регистрацию в программе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал законы, согласно которым «Аэрофлот» с июня 2018 года сможет отказывать авиадебоширам в услугах. Компания уже начала составлять списки нарушителей порядка на борту самолета, писала «Национальная служба новостей».

Скандал на борту рейса Москва — Алма-Ата с женой футболиста Андрея Аршавина Алисой Казьминой прогремел на всю страну. В январе этого года женщина задержала отправку самолета на два часа, отказываясь выполнять требования экипажа, сообщало «Федеральное агентство новостей». По информации Nation News, Казьмина требовала пересадить к ней няню из экономкласса и даже представлялась «майором ФСБ».

Ксения Томашова
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