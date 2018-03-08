01:37 08 марта 2018 1

Молчать о том, что к ним приставал депутат, журналистки не имели права, считает Павел Гусев Фото: Wikimedia Commons

Сотрудницы российских СМИ, подвергшиеся домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого, не должны были молчать о случившемся. Об этом заявил глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По мнению лидера профессионального объединения, такое поведение журналисток должно стать поводом к оценке этичности их поведения.

«Они совершили ну просто, так сказать, унижение нашей профессии», — сказал Гусев в эфире канала RTVI. При этом он добавил, что специально опрашивал коллег из разных изданий, и все женщины отвечали однозначно: если бы с ними произошло нечто подобное, это сразу стало бы предано огласке. Поэтому то, что о домогательствах депутата Слуцкого не было известно раньше, можно поставить в вину самим журналисткам.

Напомним, сразу несколько журналисток парламентского пула обвинили Слуцкого в харассменте. Как писало «URA.RU», признания сделали продюсер «Дождя» Дарья Жук, корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова и заместитель главного редактора международного русскоязычного телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Несмотря на то, что некоторые депутаты Госдумы встали на защиту Слуцкого, ему придется объясняться перед парламентской комиссией по этике. Сам депутат Леонид Слуцкий назвал обвинения несостоятельными и заявил о правах подать в суд за клевету. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал взять под личный контроль сложившуюся ситуацию, а тем журналисткам, кто опасается за безопасность, предложил поменять место работы.