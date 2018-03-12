{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
09 марта 2018
08 марта 2018
Главные новости Челябинской области
15:47  12 марта 2018 0

Скандал! Начальнику аппарата Жириновского в Челябинске припомнили судимость

Круглый стол по строительству Томинского ГОК. Челябинск, ганин анатолий
Анатолию Ганину припомнили кое-что из биографииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителю аппарата челябинского регионального ЛДПР Анатолию Ганину припомнили судимость 15-летней давности. Его сына Всеволода Ганина и пресс-секретаря отделения Екатерину Томилову обвинили в двойной игре. Соответствующее письмо поступило в «URA.RU».

В письме сообщается о том, что у Анатолия Ганина имеется судимость по ч.2. ст. 290 УК РФ (получение взятки). Приложена копия приговора Тракторозаводского районного суда от 20 декабря 2001 года. Речь идет о времени, когда Ганин руководил пресс-службой УМВД Челябинска. Как сказано в приговоре, он получил деньги от предпринимателя в обмен на видеокассету, отснятую якобы пресс-службой и содержащую информацию о нарушениях на предприятии. Сам Ганин вины не признал и получил условный срок. Теперь автор письма указывает, что человек с такой судимостью не имеет морального права руководить аппаратом регионального отделения партии. Строго говоря, история с Ганиным не была секретом для СМИ, но автор письма решил о ней напомнить.

Также в письме сообщается, что сын Анатолия Ганина Всеволод Ганин и пресс-секретарь отделения, гражданская супруга начальника штаба Екатерина Томилова, оба члены ЛДПР и доверенные лица Жириновского, состоят в «Российской партии садоводов». Что, по мнению авторов письма, также является нарушением. По данным ЕГРЮЛ, Томилова и Ганин-младший действительно являются учредителями регионального отделения «Партии садоводов», зарегистрированного в мае 2013 года.

«Я буду разбираться в этом, только потом стану комментировать, — заявил „URA.RU“ Анатолий Ганин. — Мой сын никогда не состоял в „Партии садоводов“ и с тем, что его данные попали в список учредителей, я тоже буду разбираться».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров