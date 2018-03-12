15:47 12 марта 2018 0

Анатолию Ганину припомнили кое-что из биографии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителю аппарата челябинского регионального ЛДПР Анатолию Ганину припомнили судимость 15-летней давности. Его сына Всеволода Ганина и пресс-секретаря отделения Екатерину Томилову обвинили в двойной игре. Соответствующее письмо поступило в «URA.RU».

В письме сообщается о том, что у Анатолия Ганина имеется судимость по ч.2. ст. 290 УК РФ (получение взятки). Приложена копия приговора Тракторозаводского районного суда от 20 декабря 2001 года. Речь идет о времени, когда Ганин руководил пресс-службой УМВД Челябинска. Как сказано в приговоре, он получил деньги от предпринимателя в обмен на видеокассету, отснятую якобы пресс-службой и содержащую информацию о нарушениях на предприятии. Сам Ганин вины не признал и получил условный срок. Теперь автор письма указывает, что человек с такой судимостью не имеет морального права руководить аппаратом регионального отделения партии. Строго говоря, история с Ганиным не была секретом для СМИ, но автор письма решил о ней напомнить.

Также в письме сообщается, что сын Анатолия Ганина Всеволод Ганин и пресс-секретарь отделения, гражданская супруга начальника штаба Екатерина Томилова, оба члены ЛДПР и доверенные лица Жириновского, состоят в «Российской партии садоводов». Что, по мнению авторов письма, также является нарушением. По данным ЕГРЮЛ, Томилова и Ганин-младший действительно являются учредителями регионального отделения «Партии садоводов», зарегистрированного в мае 2013 года.

«Я буду разбираться в этом, только потом стану комментировать, — заявил „URA.RU“ Анатолий Ганин. — Мой сын никогда не состоял в „Партии садоводов“ и с тем, что его данные попали в список учредителей, я тоже буду разбираться».