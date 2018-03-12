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20:11  12 марта 2018 0

Агитаторы Грудинина в ХМАО зарабатывают на нем дважды. ФОТО

Газеты в поддержку Грудинина нашли в мусорных бакахФото: читатели «URA.RU»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Агитацию кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в ХМАО обнаружили в мусорных баках. Читатели «URA.RU» прислали в редакцию фотографии со свалок.

Как удалось выяснить агентству, снимки были сделаны в Советском — именно там работает предвыборный штаб КПРФ в регионе. Часть листовок и тиража партийной газеты нашли в мусорных баках возле местного отделения коммунистов. По версии источников, бумаги выкинули сами агитаторы КПРФ.

На момент публикации получить комментарий у первого секретаря КПРФ в Югре Алексея Савинцева не удалось — телефон главы предвыборного штаба Грудинина выключен. Источник в партии предположил, что это может быть провокация со стороны конкурентов — «Коммунистов России». «У нас есть сведения, что „Коммунисты России“ скупают агитацию Грудинина по 5 рублей за листовку или газету. Возможно, они и подкинули. Такие же находки были в Нефтеюганском районе — скорее всего, тоже их работа», — поделился инсайдер.

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Агитацию Грудинина в мусорках нашли даже рядом с штабом кандидата в Югре Фото: читатели «URA.RU»

Собеседник из непарламентских коммунистов подтвердил эту информацию, рассказав, что в Югре (в основном в Советском районе) агитаторы Грудинина продали несколько тысяч газет, листовок и календарей, однако опроверг версию о провокации, заявив, что агитацию КПРФ просто утилизируют. Лидер югорских «Коммунистов России» Вадим Абдуррахманов на звонки корреспондента «URA.RU» не ответил.

Новость по теме
Провал кампании Грудинина в ХМАО вызван расколом в КПРФ. Коммунисты делят место лидера партии

Как ранее сообщало агентство, предвыборная кампания совпала с сильнейшим кризисом в окружном отделении КПРФ. Партия раскололась на несколько противоборствующих лагерей из-за предстоящих выборов первого секретаря местного отделения, а также выдвижения Павла Грудинина от КПРФ на пост президента России. Это уже отразилось на агитации за кандидата от коммунистов — активная кампания в поддержку Грудинина в Югре так и не началась.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В списке кандидатов восемь человек: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко») Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Владимир Путин (самовыдвижение).

Антон Степыгин
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