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20:26  12 марта 2018 0

На викторине в ХМАО разыграют 30 квартир. Всего призов — в сто раз больше. Три тысячи человек обеспечат прозрачность конкурса

Форум
Стало известно, какие машины дадут победителям викторины — это будут Lada VestaФото: Владимир Андреев © URA.RU

В списке призов викторины «Югре — 900» уже больше трех тысяч призов. Итоговый список будет опубликован в среду, 14 марта. Об этом «URA.RU» рассказал директор «Открытого региона» Оксана Макеева.

На сегодняшний день в списке призов 30 квартир, 24 автомобиля и 24 туристических путевки — это главные призы викторины, но список не окончательный, поскольку в городах и районах округа продолжаются переговоры со спонсорами. Пока рекордсмен Сургут — треть всех призов будет разыграна именно в крупнейшем городе ХМАО. «В Сургуте 11 квартир, а всего планируется 900 призов. Видимо, в честь 900-летия Югры собрали столько подарков от спонсоров. Турпутевки включают в себя отдых на курортах России. Машины также будут российского производства, поскольку мы патриоты. В Сургуте будут Lada Vesta, в других муниципалитетах еще определяются», — рассказала Оксана Макеева.

Директор «Открытого региона» подчеркнул, что розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире максимально прозрачно и открыто. «Это будет, наверное, самая продолжительная трансляция. Сейчас ведется грандиознейшая работа. Задействовано порядка 3 тысяч человек, чтобы все работало как часы», — отметила Макеева.

Новость по теме
Общественников Югры возмутила попытка связать уникальную викторину и выборы. Известные люди раскритиковали СМИ

Уникальная историко-краеведческая викторина, посвященная 900-летию упоминания Югры в исторических летописях, стартовала 24 февраля. Анкеты от участников соберут 18 марта, а победителей определят 24 марта, в день открытия Мегионского месторождения нефти. Ранее «URA.RU» публиковало подсказки и ответы на вопросы викторины.

Также напомним, что анкеты будут собирать в помещениях рядом с избирательными участками. Ранее несколько СМИ из-за этого обвинили власти ХМАО в попытке повысить явку в день голосования, 18 марта, с помощью дорогих призов. Эти заявления жестко раскритиковали известные в регионе общественники, выступившие инициаторами проведения викторины.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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