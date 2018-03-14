11:22 14 марта 2018 9

Башня будет «оживать» каждую ночь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Защитники недостроенной телебашни в Екатеринбурге вечером, 13 марта, устроили лазерное шоу на высотке. Депутат гордумы Олег Хабибуллин снял происходящее на камеру и опубликовал видео на своей странице в Facebook.

На записи видно, что организаторы проекта показали проекцию бьющихся пульса и сердца, а также разместили на башне надпись «Я живая» и рисунок двигающейся ящерицы. В городских пабликах в соцсетях можно теперь найти множество фотографий лазерного шоу.

Городские активисты хотят, чтобы башня «оживала» каждую ночь. В группе «Интересный Екатеринбург» утром, 14 марта, подписчикам предложили присылать короткие фразы и некоторые из них смогут попасть на башню. «Признавайтесь в любви, анонсируйте важные события, делитесь своими мыслями о городе и башне. Давайте сделаем так, чтобы башня начала передавать сигнал на весь Екатеринбург», — гласит сообщение в соцсети.

Напомним, недостроенную башню в Екатеринбурге планируют снести. УГМК собирается построить на ее месте ледовую арену для ХК «Автомобилист». Уничтожением объекта занимается компания «Работы. Взрывные. Специальные». В феврале собственники ЖК «Артек», который находится рядом с телебашней, потребовали от рабочих построить защитный каркас вокруг здания. Люди боятся, что во время взрыва высотки от нее во все стороны полетят куски бетона.