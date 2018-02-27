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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:44  27 февраля 2018 2

Екатеринбуржцы потребовали от взрывников построить «щит» рядом с телебашней

Клипарт, разное. Екатеринбург, долгострой, телебашня, недостроенная телевышка, жк артек
В «Артеке» боятся осколков башни, которые могут полететь в разные стороны при сносеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Собственники ЖК «Артек», который находится рядом с телебашней в Екатеринбурге, собрали подписи за строительство защитного каркаса вокруг жилого здания. Местные жители и предприниматели боятся, что во время взрыва высотки камни от нее могут полететь в квартиры и офисы, поэтому обратились с петицией в компанию «Работы. Взрывные. Специальные», осуществляющую снос по заказу УГМК.

«Все собственники переживают, вдруг что-то прилет в окно, какой-нибудь камень попадет. У нас было собрание собственников, на котором собрали подписи за то, чтобы при сносе башни у здания поставили защиту и предоставили нам документы, как будет все происходить», — рассказал «URA.RU» один из собственников ЖК.

Информацию «URA.RU» подтвердил один из сотрудников УК «Артек». По словам собеседника агентства, под петицией подписались около 30 человек. «100-процентной явки собрать не удалось, так как многие собственники сдают помещения в аренду и попросту отсутствовали. Мы записали все пожелания. Среди них строительство каркаса безопасности вокруг здания и финансовые гарантии на случай повреждений. Отнесли документ в пять инстанций, в том числе в компанию, занимающуюся взрывом», — сказал собеседник агентства.

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Главный взрывник телебашни: «Обязанности предупреждать у нас нет»

Источник сообщил, что в компании «Работы. Взрывные. Специальные» активистам отказали в строительстве «щита» вокруг «Артека», мотивируя решение тем, что каркас безопасности будет установлен вокруг башни. Дозвониться для официального комментария до директора УК «Артек» Дарьи Воложаниной не удалось — на звонки журналиста она не ответила.

В УГМК журналисту «URA.RU» предложили обратиться за комментарием непосредственно в компанию «Работы. Взрывные. Специальные», но там оперативно получить комментарий также не удалось — руководства не оказалось на месте.

Ранее ожидалось, что взрыв телебашни произойдет 23 февраля. На объекте уже проводились подготовительные подрывы, после которых с башни падали куски бетона размером 2—3 сантиметра. Но, по данным «URA.RU», приказом из Кремля снос был отложен, чтобы не создавать напряженность в обществе. УГМК планирует построить на месте высотки ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист».

Сергей Дианов
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