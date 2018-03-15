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15 марта 2018
17:27  15 марта 2018 1

Подготовка к выборам президента России сегодня побила мировой рекорд

Пресс-конференция в ТАСС
Всего подготовлено уже 90 тысяч наблюдателейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В вебинаре, посвященном подготовке к президентским выборам, поучаствовало 29 249 человек, сообщила «URA.RU» 15 марта пресс-секретарь Национального общественного мониторинга (НОМ) Любовь Бирюкова.По ее словам, активисты НОМ побили мировой рекорд почти в три раза. До этого самый большой вебинар в истории насчитывал около 11 тысяч участников.

Бирюкова отметила, что для участия в вебинаре нужно было сначала зарегистрироваться на сайте. Трансляция считалась по количеству зарегистрированных пользователей.

За ней наблюдали люди со всех регионов России, заметил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев. «Многие наблюдатели смотрели трансляцию в местах коллективного доступа, их счетчик не учитывал», — рассказал он «URA.RU».

Сам вебинар начался с приветственного слова главы ЦИК Эллы Памфиловой, говорит Бирюкова. «Она рассказывала, как должны работать наблюдатели, какие у них функции и обязанности и как они должны взаимодействовать с членами ЦИК», — говорит Бирюкова «URA.RU».

Всего НОМ подготовил уже около 90 тысяч наблюдателей, рассказал Коломойцев. «Мы рассчитываем закрыть своими наблюдателями все участки, кроме разве что самых удаленных», — заверил Коломойцев. Всего в России, по данным ЦИК, чуть более 98 тысяч избирательных участков. Президентские выборы в России пройдут 18 марта.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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