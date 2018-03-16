03:20 16 марта 2018 0

В день аварии шел сильный снег и машину Анастасии вынесло на встречную полосу Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловчанка Анастасия Трянина, чудом выжившая в страшном ДТП на Асбестовском тракте в начале января, выписалась из больницы спустя два месяца. Большую часть времени девушка провела в коме.

Как сообщили администраторы группы «ВКонтакте», сейчас Анастасия открывает и закрывает глаза, слышит, реагирует, но сама пока двигается мало. Питаться ей приходится при помощи зонда. Кроме того, несмотря на то, что девушка дышит сама, врачи перестраховываются: через трахею выведена дополнительная дыхательная трубка.

«После того как Анастасию забрали домой у нее поднялась температура до 39,8, в скором порядке ее увезли в больницу г. Асбест. Температура поднимается из-за сильной травмы головы, — рассказывают друзья и однокурсники пострадавшей. — Через 2-3 месяца нужно ехать опять в КИМ на реабилитацию. Мы только начинаем этот долгий путь, Настина реабилиация будет очень долгая, чтобы заново научиться сидеть, ходить и т. д.»

Напомним, студентка УрФУ Анастасия Трянина 8 января ехала из Екатеринбурга к родителям в Асбест на автомашине Kia. В районе Заречного ее машину занесло и она оказалась на «встречке», где столкнулась с ВАЗ-2112. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, находившийся в салоне «Лады» и молодой человек — пассажир Kia. Анастасия с разрывом печени, диафрагмы, переломом ребер и тяжелой травмой головного мозга была госпитализирована в состоянии комы в ГКБ №24 Екатеринбурга. До конца января она находилась на искусственной вентиляции легких, а в начале февраля ее перевели в Клинический институт мозга в Берёзовский.

В 2017 году Анастасия претендовала на титул «Мисс Екатеринбург», однако не дошла до финала и выбыла на промежуточном этапе.