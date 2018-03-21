16:16 21 марта 2018 0

Лоукостер решил продавать билеты в Германию под агрессивным лозунгом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания-лоукостер «Победа» анонсировала старт продаж билетов в Германию агрессивной рекламой. На баннере изображен самолет Boeing с логотипом перевозчика и надписью «На Берлин», которую наносили на советские танки в последний год Великой Отечественной войны.

С 26 апреля компания запускает рейсы в в столицу Германии. До конца летнего расписания россиянам предлагают 170 авиабилетов по минимальному тарифу в 499 рублей. Основное количество дешевых билетов доступно 9 мая.

В Сети высмеяли позиционирование «Победы», назвав его «квасным патриотизмом». Сооснователь и издатель сайта Look At Media Алексей Аметов на своей странице в Facebook заявил, что никак не ожидал, что компания решит сделать что-то подобное.

«Утром подумал, хорошо, что первый рейс АК Победа в Берлин не поставили на 8 или 9 мая. Точно не догадаются написать на борте что-то типа „На Берлин!“ Недооценил я парней. Гражданская авиация придумана, чтобы люди путешествовали, делали бизнес, торговали, смотрели мир, заводили новых друзей. Самолет гражданской авиакомпании с военной надписью — это полное дно. Ноги моей не будет на борту вашей тупой, хамской авиакомпании, которая планомерно делает все для дискредитации гражданской авиации, авиакомпаний-дискаунтеров и России», — написал Аметов.

В социальной сети Twitter многие поддержали Аметова, отметив неадекватность такой рекламы. Как это с точки зрения «КМД ГД? [Комитет Госдумы по международным делам, возглавляет Леонид Слуцкий]…Что скажет группа Аэрофлот?..» — отметили комментаторы.

Оперативно получить комментарий «Победы» не удалось — в авиакомпании сбрасывают звонки.