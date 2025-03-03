УАЗ готовит к выпуску новый семиместный внедорожник

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В начале 2026 года выйдет новый внедорожник Sollers
В начале 2026 года выйдет новый внедорожник Sollers Фото:

Ульяновский автозавод (УАЗ) готовит выпуск нового семиместного рамного внедорожника Sollers в начале 2026 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Спирин.

«Это будет модель, разработанная специалистами компании „Соллерс“ на основе пикапа», — рассказал Алексей Спирин в беседе с «Известиями». Он отметил, что выпуск планируется на площадке УАЗа в начале 2026 года.

Новый внедорожник будет оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двухлитровым турбодвигателем. Его мощность составит 200 лошадиных сил. 

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Ульяновский автозавод (УАЗ) готовит выпуск нового семиместного рамного внедорожника Sollers в начале 2026 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Спирин. «Это будет модель, разработанная специалистами компании „Соллерс“ на основе пикапа», — рассказал Алексей Спирин в беседе с «Известиями». Он отметил, что выпуск планируется на площадке УАЗа в начале 2026 года. Новый внедорожник будет оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двухлитровым турбодвигателем. Его мощность составит 200 лошадиных сил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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