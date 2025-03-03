УАЗ готовит к выпуску новый семиместный внедорожник

Ульяновский автозавод (УАЗ) готовит выпуск нового семиместного рамного внедорожника Sollers в начале 2026 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Спирин.
«Это будет модель, разработанная специалистами компании „Соллерс“ на основе пикапа», — рассказал Алексей Спирин в беседе с «Известиями». Он отметил, что выпуск планируется на площадке УАЗа в начале 2026 года.
Новый внедорожник будет оснащен восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и двухлитровым турбодвигателем. Его мощность составит 200 лошадиных сил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.