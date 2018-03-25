Суровые окрестности Сатки стали отличным фоном короткометражки
Молодые жители из Сатки сняли видеоролик о весне, которая не спешит в Челябинскую область. Короткометражку они разместили в Сети.
Сюжет прост: главный герой в ярости бежит по заснеженной равнине, срывая с себя теплую одежду. В конце пути он падает в сугроб и взывает к небесам, обращаясь к весне: «Где ты?!» Все это происходит на фоне сумрачных уральских пейзажей и тревожной музыки.
Южноуральская группа «Russian Лось» известна по музыкальным клипам. Но «для разнообразия контента» изредка снимает и подобные ролики. Если обычный клип требует 2-3 месяцев работы, то сценарий этого видео родился буквально по дороге к месту съемок, отметили создатели ролика.