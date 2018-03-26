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26 марта 2018
25 марта 2018
03:23  26 марта 2018 0

Шендеровича обвинили в домогательствах до журналисток во время интервью

Творческий вечер Виктора Шендеровича в Ельцин-центре. Екатеринбург, шендерович виктор
Публицист, по словам журналистки, непристойно себя вел прямо во время интервьюФото: Анна Майорова © URA.RU

Двукратная обладательница премии за лучшее освещение работы Госдумы Ксения Веретенникова обвинила писателя и публициста Виктора Шендеровича в домогательствах до журналисток. По ее словам, сатирик мерзотно и агрессивно обращался с представителями СМИ во время интервью.

«Это так странно, что Шендерович не поддержал Слуцкого. Ведь он сам не менее мерзотно и агрессивно домогался к журналисткам, когда те приходили к нему на интервью. Да-да, дорогой Виктор Анатольевич!», — написала Веретенникова.

Свое заявление в Facebook журналистка сделала в ответ на публикацию Шендеровича о так называемом «Слуцкий-гейте», в котором сообщил, что в скандале вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого «мы имеем дело со свиньями». «Когда они остаются одни, то встают на карачки и начинают хрюкать», — цитирует «Ридус» слова сатирика.

Напомним, в феврале сразу несколько представительниц российских СМИ обвинили Слуцкого в домогательствах. Непристойное поведение припомнили корреспондент русской службы ВВС Фарида Рустамова, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и главный редактор RTVI Екатерина Котрикадзе. В качестве ответа депутат Госдумы заявила, что обвинения не соответствуют действительности, но позже извинился перед женщинами, которых «невольно обидел». Комиссия Госдумы по этике не нашла доказательств причастия Слуцкого и не стала наказывать парламентария. В ответ на это «Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», а также ряд других российских СМИ отказались сотрудничать с нижней палатой парламента.

Александр Черноскутов
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