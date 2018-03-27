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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
18:44  27 марта 2018 0

В Челябинске маршрутка насмерть сбила девушку в наушниках. «Из ушей шла кровь»

В ушах у погибшей девушки были наушники, которые остались на месте ДТПФото: скриншот видео

В Тракторозаводском районе Челябинска маршрутный микроавтобус насмерть сбил 20-летнюю девушку. Очевидцы происшествия рассказали, что шансов выжить у нее не было.

По словам свидетелей аварии, у погибшей девушки в ушах были наушники. «К моменту приезда скорой помощи наушников уже не было. Видимо, вытащили, или они выпали, так как у девушки из ушей шла кровь. Шансов выжить не было», — рассказал один из них порталу telefakt.ru. После ДТП пострадавшую увезли на машине скорой помощи, однако она еще в дороге умерла от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД засняли место происшествия и опрос водителя автобуса на видео. Им оказался 37-летний мужчина, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он рассказал, что не заметил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, а ехал со скоростью 50 км/час. «В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейскими проводится проверка, направленная на установление всех причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Дарья Корчак
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