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28 марта 2018
27 марта 2018
07:31  28 марта 2018 0

Захарова раскритиковала британскую презентацию об отравлении Скрипаля. «Это провал»

Медиа-форум
Захарова дала оценку докладу, на основании которого США и страны ЕС согласились с БританиейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доклад премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «крупнейшей манипуляцией». Презентацию из шести слайдов представили иностранным послам в России на закрытом брифинге в британском диппредставительстве в Москве.

«Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании», — цитирует представителя ведомства «Федеральное агентство новостей». На своей странице в Facebook Захарова назвала доклад «провалом Терезы Мэй», добавив, что решение возложить ответственность на Россию за химическую атаку приняли лишь на основании шести картинок.

Напомним, в начале марта в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Согласно предварительной информации, для этого использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Премьер Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за происшествие на «российскую сторону». Москва отвергла все обвинения, передает Nation News.

Презентация доклада состоялась 22 марта. В ней представили хронологию событий, последовавших за отравлением Скрипалей до выдворения российских дипломатов 20 марта, писало «URA.RU». На слайдах рассказывалось о влиянии «Новичка» на организм человека и возлагалась ответственность за инцидент в Солсбери на РФ. «Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива. Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует», — пояснили в документе.

Ксения Томашова
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