Администрация Кемерова объявила набор новых сотрудников по объявлению в Сети

18:02 28 марта 2018 0

В администрации Кемеровского муниципального района открыто 13 вакансий Фото: wikipedia.org

На одном из сайтов по поиску работы появилось сразу несколько вакансий от администрации Кемеровского муниципального района. Все они размещены в открытом доступе.

Представитель отдела кадров администрации Кемерова подтвердил актуальность вакансий, сообщает телеканал 360. Сейчас там ищут кандидатов на 13 должностей, а большое количество вакансий объясняют маленькой зарплатой. «Все, что вы там видите, это реальная сумма, которую вы будете получать. Заработная плата 18 000 рублей… У служащих ненормированный рабочий день», — рассказал кадровик кемеровской администрации.

Так, будущему начальнику отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления безопасности населения и мобилизационной подготовки предлагают оклад в 18 тысяч рублей. Требуется также начальник отдела спорта и молодежной политики (15 тысяч рублей) и начальник контрольно-ревизионного управления (25 тысяч рублей), несколько вакансий открыто в отделе опеки и попечительства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности вице-губернатора Алексея Зеленина и главу департамента внутренней политики Нину Лопатину. Отставки произошли после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.