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Главные новости Челябинской области
12:24  29 марта 2018 0

Машина МЧС попала в аварию по дороге на пожар в главный челябинский вуз. ФОТО

Авария с пожарной машиной. Челябинск
При аварии пострадало три автомобиляФото: Сергей Леонов © URA.RU

Пожарный автомобиль «Урал» попал в аварию в центре Челябинска по дороге на вызов о пожаре в Южно-Уральском госуниверситете. Спецмашина ехала по проспекту Ленина и перед улицей Красной столкнулась с двумя иномарками, передает корреспондент «URA.RU».

Судя по расположению автомобилей, «пожарка» ехала по крайней левой полосе. Как правило, в том месте скапливается пара-тройка машин, которые пропускают встречное движение, чтобы повернуть налево. Поэтому спецавтомобиль ушел вправо, где и произошло столкновение по касательной. Кроме «Урала», пострадали Datsun on-Do и Kia Rio. На месте работают сотрудники ГИБДД, приехало начальство МЧС.

Авария с пожарной машиной. Челябинск
Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Что касается сообщения о пожаре в ЮУрГУ, то в крупнейшем вузе региона произошло задымление из-за замыкания электропроводки. Открытого огня как такового не было. Однако правое крыло главного корпуса университета эвакуировали, чтобы проветрить все помещения. Отмена занятий вызвала радостную реакцию студентов.

Сергей Леонов
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