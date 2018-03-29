Пожарный автомобиль «Урал» попал в аварию в центре Челябинска по дороге на вызов о пожаре в Южно-Уральском госуниверситете. Спецмашина ехала по проспекту Ленина и перед улицей Красной столкнулась с двумя иномарками, передает корреспондент «URA.RU».
Судя по расположению автомобилей, «пожарка» ехала по крайней левой полосе. Как правило, в том месте скапливается пара-тройка машин, которые пропускают встречное движение, чтобы повернуть налево. Поэтому спецавтомобиль ушел вправо, где и произошло столкновение по касательной. Кроме «Урала», пострадали Datsun on-Do и Kia Rio. На месте работают сотрудники ГИБДД, приехало начальство МЧС.
Что касается сообщения о пожаре в ЮУрГУ, то в крупнейшем вузе региона произошло задымление из-за замыкания электропроводки. Открытого огня как такового не было. Однако правое крыло главного корпуса университета эвакуировали, чтобы проветрить все помещения. Отмена занятий вызвала радостную реакцию студентов.