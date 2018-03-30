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30 марта 2018
15:05  30 марта 2018 1

Тимати озадачил фанатов в Тюмени шуткой про бывшую жену

Рэпер давно развелся, но, как выяснилось, все еще стесняетсяФото: с личной страницы Тимати в Instagram

Рэпер Тимати на концерте в Тюмени похвастался, что «жены нет в городе». Зрители теперь гадают, кого именно он имел в виду. «Поначалу стеснялся спросить, а потом думаю: „А чего стесняться, Алены все равно в городе нету“. Девчонки, есть вариант, может быть, у кого-нибудь остаться сегодня?» — передает шутку рэпера Bimru.ru.

Недоумение фанатов вызвано тем, что с женой Тимати давно развелся, хотя и поддерживает с ней хорошие отношения и даже часто выкладывает совместные фотографии. При этом он уже длительное время встречается с моделью Анастасией Решетовой, отношения с которой, впрочем, не афиширует. Соответственно, зрители остались озадачены, почему в этой ситуации рэпер чего-то стесняется и зачем вообще было упоминать жену.

Виктор Жуков
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