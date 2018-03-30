Силовики изъяли документы в думе «уральской Рублевки» после отпуска спикера в Таиланде

17:11 30 марта 2018 0

Карамышев не понимает интереса к его графику работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники силовых ведомств и прокуратуры нагрянули в администрацию города Сысерть Свердловской области. Была проведена выемка документов, касающихся спикера местной думы Александра Карамышева.

«Не знаю, почему они приходили. Меня на рабочем месте не было, а женщины наши перепугались, отдали все документы, даже не спросили зачем. Единственное, сказали, что пришли из-за того, что проверяют некую информацию, которую они получили в письме от некоего гражданина», — рассказал «URA.RU» Александр Карамышев.

По словам спикера, силовики изъяли табель рабочего времени, касающийся его, а также двух его предшественников, начиная с 2012 года. Кроме того, забрали приказы и зарплатные ведомости.

«Я работаю на освобожденной основе, но это не значит, что я должен восемь часов сидеть в кабинете. У меня есть четыре территории, где я веду прием, встречаюсь с людьми. Может быть, они решили проверить, как часто я бываю на работе. Недавно съездил в отпуск в Таиланд, тоже им интересно. Но у меня накопились отгулы, я их добавил к имеющемуся отпуску», — добавил Александр Карамышев. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пока воздержались от комментариев.