Автор фильмов о Путине и Крыме получил новую должность

02:48 03 апреля 2018 0

Андрей Кондрашов останется в структурах ВГТРК Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Автор документального фильма «Путин», российский журналист Андрей Кондрашов назначен на должность первого заместитель гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

Информацию о переходе на новую должность подтвердил сам журналист, а позже соответствующее заявление сделала и пресс-служба холдинга. «В ВГТРК теперь два первых зама: Антон Златопольский и я. Мои полномочия — координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты», — уточнил Кондрашов в беседе с РБК.

Кондрашов работает в структурах ВГТРК с 1991 года. В начале своей карьеры он освещал военные конфликты на Северном Кавказе, в Средней Азии и Афганистане. С 2007 года стал ведущим «Вестей недели», а в 2016 возглавил дирекцию программы. В 2015 году на канале «Россия-1» состоялась премьера фильма Кондрашова «Крым. Путь на родину», а весной 2018 года вышла его новая работа — фильм «Путин». Как уточняет «Национальная служба новостей», с января 2018 года Кондрашов исполнял функции пресс-секретаря избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.