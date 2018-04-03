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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:48  03 апреля 2018 0

Автор фильмов о Путине и Крыме получил новую должность

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, кондрашов андрей
Андрей Кондрашов останется в структурах ВГТРКФото: Антон Белицкий © URA.RU

Автор документального фильма «Путин», российский журналист Андрей Кондрашов назначен на должность первого заместитель гендиректора ВГТРК Олега Добродеева.

Информацию о переходе на новую должность подтвердил сам журналист, а позже соответствующее заявление сделала и пресс-служба холдинга. «В ВГТРК теперь два первых зама: Антон Златопольский и я. Мои полномочия — координация информационного и политического вещания в холдинге и спецпроекты», — уточнил Кондрашов в беседе с РБК.

Кондрашов работает в структурах ВГТРК с 1991 года. В начале своей карьеры он освещал военные конфликты на Северном Кавказе, в Средней Азии и Афганистане. С 2007 года стал ведущим «Вестей недели», а в 2016 возглавил дирекцию программы. В 2015 году на канале «Россия-1» состоялась премьера фильма Кондрашова «Крым. Путь на родину», а весной 2018 года вышла его новая работа — фильм «Путин». Как уточняет «Национальная служба новостей», с января 2018 года Кондрашов исполнял функции пресс-секретаря избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

Сергей Макеев
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