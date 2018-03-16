Члены югорского отделения КПРФ планируют преждевременную отставку своего лидера — первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. Для этих целей окружную конференцию КПРФ в ХМАО предлагают перенести с сентября на апрель 2018 года. Об этом 16 марта сообщил «URA.RU» источник в региональном отделении КПРФ.
По словам собеседника, соответствующие письма направлены в окружной комитет, а также в ЦК КПРФ. Бывший член партии КПРФ в Нижневартовске Анатолий Криста подтвердил агентству информацию источника.
«До сентября Савинцев может окончательно „зачистить“ окружной комитет, избавиться от любых достойных конкурентов, как это было со мной и с другими достойными членами партии, которых выгнали по надуманному предлогу. В апреле, сразу после выборов, будут очевидны недоработки Савинцева, и центр может согласиться с необходимостью кадровых перестановок», — рассказывает Анатолий Криста.
Получить комментарий Алексея Савинцева на момент публикации материала не удалось. Его телефон недоступен для звонков журналистов.
Алексей Савинцев возглавляет предвыборный штаб Павла Грудинина в ХМАО. С агитацией за кандидата от КПРФ в регионе связано несколько скандалов. Например, агитматериал находили в мусорных баках. Также ранее заявлялось, что Савинцев использует кампанию в своих целях и для личного пиара. Савинцев возглавил КПРФ в Югре после отставки Виктора Валеева — его исключили из думы ХМАО после скандала с нападением на торговку. Валеев, кстати, так же, как и Савинцев, является доверенным лицом Грудинина в ХМАО.