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16 марта 2018
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Главные новости Югры
13:55  16 марта 2018 1

Главного коммуниста ХМАО хотят отправить в отставку. Он не справился с президентской кампанией

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, боксерские перчатки, кислицин василий, грудинин павел
Окружную конференцию КПРФ в ХМАО предлагают перенести с сентября на апрель 2018 годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Члены югорского отделения КПРФ планируют преждевременную отставку своего лидера — первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. Для этих целей окружную конференцию КПРФ в ХМАО предлагают перенести с сентября на апрель 2018 года. Об этом 16 марта сообщил «URA.RU» источник в региональном отделении КПРФ.

По словам собеседника, соответствующие письма направлены в окружной комитет, а также в ЦК КПРФ. Бывший член партии КПРФ в Нижневартовске Анатолий Криста подтвердил агентству информацию источника.

«До сентября Савинцев может окончательно „зачистить“ окружной комитет, избавиться от любых достойных конкурентов, как это было со мной и с другими достойными членами партии, которых выгнали по надуманному предлогу. В апреле, сразу после выборов, будут очевидны недоработки Савинцева, и центр может согласиться с необходимостью кадровых перестановок», — рассказывает Анатолий Криста.

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Получить комментарий Алексея Савинцева на момент публикации материала не удалось. Его телефон недоступен для звонков журналистов.

Алексей Савинцев возглавляет предвыборный штаб Павла Грудинина в ХМАО. С агитацией за кандидата от КПРФ в регионе связано несколько скандалов. Например, агитматериал находили в мусорных баках. Также ранее заявлялось, что Савинцев использует кампанию в своих целях и для личного пиара. Савинцев возглавил КПРФ в Югре после отставки Виктора Валеева — его исключили из думы ХМАО после скандала с нападением на торговку. Валеев, кстати, так же, как и Савинцев, является доверенным лицом Грудинина в ХМАО.

Игорь Волосин
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