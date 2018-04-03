Рестораны, столовые вузов и хостел стали объектами проверки съемочной группы «Ревизорро» в Екатеринбурге. Новый эпизод шоу на канале «Пятница» с Настасьей Самбурской вышел в эфир 3 апреля: в передаче ведущая резко отозвалась о заведениях столицы Урала и их готовности к Чемпионату мира по футболу.
Ведущая повторно посетила гриль-бар Bukowski grill, который в прошлый раз забраковала из-за продажи пива несовершеннолетним. Руководство заведения не посчитало нужным исправить нарушение, и на этот раз Самбурская вновь сказала «нет» этому бару. Другой ресторан, «Ребрышковая», выдержал проверку телеведущей, несмотря на небольшой недовес порций и отсутствие фирменного блюда из баранины.
Во время проведения чемпионата мира по футболу Екатеринбург будет популярным городом для туристов. В связи с этим в «Ревизорро» решили проверить отношение начальства хостелов к иностранцам. Чтобы испытать терпение администратора «Авроры», в заведение специально заселили группу якобы китайцев, которые жарили на общей кухне жирную селедку, распространявшую сильный запах. Сотрудница хостела доброжелательно и терпеливо отнеслась к гостям, однако грязь помешала Самбурской порекомендовать это заведение жителям.
В столовой Уральского государственного университета ведущая оценила чистоту и отметила наличие маркировок. «Как будто ждали нас», — заявила Самбурская в эфире шоу. Общепит от Уральского аграрного университета сначала не прошел проверку из-за грязи. «Это место, где вы едите, и не надо тут гадить», — обратилась ведущая к студентам по поводу многочисленных жвачек под столешницами. Спустя месяц команда «Ревизорро» вновь нагрянула в столовую УрГАУ, которой на этот раз удалось реабилитироваться.
Ранее «URA.RU» сообщало, что команда «Ревизорро: Медицинно» раскритиковала несколько медицинских учреждений Екатеринбурга и Березовского. Визит в каждое из них сопровождался скандалом.