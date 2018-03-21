07:38 21 марта 2018 0

Каждая проверка московских журналистов сопровождалась скандалом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские больницы стали объектом проверки съемочной группы программы «Ревизорро: Медицинно» на телеканале «Пятница». Московские журналисты побывали сразу в нескольких медучреждениях Екатеринбурга и Березовского, и визит в каждое из них сопровождался скандалом.

Первой стала частная клиника «Панацея». Чтобы проверить качество предоставляемых услуг и добросовестность врачей, представители телеканала отправили туда своего тайного пациента для прохождения медицинского освидетельствования для получения водительских прав. В частности, журналистов интересовало обследование у нарколога и психиатра, которое, согласно закону, имеют право проводить только государственные больницы, подчеркнули эксперты программы.

С мужчины взяли 1290 рублей за прием, причем стоимость также вошло фото, которое, как выяснилось позже, не нужно. Что касается врача, последний расспросил мужчину, не наблюдался ли он или его родственники у психиатра/нарколога, не употребляет ли наркотики, имеет ли черепно-мозговые травмы или припадки, а также проверил вены на руках на предмет следов от инъекций. Услышав отрицательные ответы на вопросы, доктор выдал справку.

Попытки журналистов разобраться, почему врач поверил мужчине на слово, ни к чему не привели. И руководство, и сам доктор утверждали, что с медицинской точки зрения все было сделано правильно и по закону.

«Березовская Центральная городская больница» попала в объектив «Ревизорро» из-за жалобы местной жительницы на отсутствие возможности записаться на бесплатный прием к врачу. По словам девушки, запись производится только по телефону, но дозвониться по указанному номеру, по ее словам, так и не удалось. А если бы удалось, очередь оставила бы чуть меньше трех недель. Хотя на платной основе, как выяснилось опытным путем во время съемки передачи, девушку записали «на завтра».

Разговоры с руководством медучреждения и попытки выяснить, почему больница так неохотно предоставляет бесплатную медицинскую помощь также ни к чему не привели. Тем не менее, чтобы уладить конфликт, пациентке предложили прийти на долгожданный прием все в то же «завтра», но уже бесплатно.

Следующие две проверки журналисты провели в медицинском центре «Шанс» и травматологической больнице №36 в Екатеринбурге. В первом случае вопросы возникли к врачу, который после безрезультативного лечения повторно выписал пациентке то же лекарство, несмотря на ее жалобы об ухудшении здоровья. Во втором — к врачам «ночной» смены, которые отправили девушку домой после ДТП. Официальной причиной стало якобы отсутствие у нее серьезных травм, хотя на следующий день она все же оказалась в больнице.

После разбирательств и скандалов представители обоих медучреждений пообещали разобраться в произошедшем.