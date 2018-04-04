Югорские коммунисты угрожают самороспуском, если лидеры КПРФ не пойдут на их условия

15:28 04 апреля 2018 0

Савинцев управляет окружным отделением КПРФ, где скоро останется всего несколько человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре под угрозой ликвидации несколько муниципальных отделений КПРФ. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в партии. Речь идет о закрытии «первичек» в Нижневартовском и Березовском районе.

По версии инсайдеров, к ним могут присоединиться и другие отделения, включая сургутское. По словам источников, на такие меры коммунисты могут пойти, если в окружном комитете и ЦК КПРФ не примут их условия о проведении внеочередной конференции и перевыборов первого секретаря окружкома.

«Лояльных первому секретарю Алексею Савинцеву первичных отделений почти не осталось. Сейчас должны пройти внутренние конференции в Нефтеюганском районе, Сургуте, Ханты-Мансийске, где должны быть выдвинуты такие же требования об отставке Савинцева. Если их не примут, люди будут массово уходить, а впереди масштабные выборы», — говорит один из источников в окружкоме КПРФ.

Сургутские коммунисты, состоящие в организации «Совесть», пока что заняли выжидательную позицию. «Мы внимательно наблюдаем за происходящим в партии и делаем свои выводы. Считаем, что публично комментировать внутрипартийные дела — это не по-товарищески. Существует порядок выборов первого секретаря, установленный уставом КПРФ и инструкциями ЦК, до конца сентября пройдет отчетно-выборная конференция, которая и решит все вопросы, и расставит все точки», — отметил один из лидеров «Совести» Сергей Чичканов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре несколько первичных отделений КПРФ требуют отставки первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. Причина — массовые нарушения устава партии руководством окружкома, а также провал последних выборных кампаний. Сам первый секретарь КПРФ Югры Алексей Савинцев комментировать эту ситуацию отказался. Заместитель председателя центрального комитета партии Юрий Афонин ранее заявил «URA.RU», что в ЦК не видят причин для отставки Савинцева.