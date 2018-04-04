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04 апреля 2018
03 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:31  04 апреля 2018 0

Инкассатор из Екатеринбурга, укравший миллион, не будет сидеть

Александр Штоц пытался украсть почти миллион рублейФото: Александр Штоц, «ВКонтакте»

В Екатеринбурге вынесен приговор 26-летнему инкассатору РОСИНКАС Александру Штоцу. По решению Кировского суда, мужчина получил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

«Штоц признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Присвоение, совершенное в крупном размере“. Он приговорен к двум годам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало подробности преступления. Александр Штоц в рабочее время ушел из служебного автомобиля — якобы в аптеку за таблетками от головной боли. Позже коллеги обнаружили, что Штоц прихватил с собой 954 тысячи рублей. По словам знакомых Александра, его семья испытывала серьезные материальные затруднения. Беглого инкассатора задержали спустя пару дней.

До Штоца самым известным инкассатором, укравшим деньги, был пермяк Александр Шурман. Инкассатор украл 250 миллионов рублей и был за это приговорен к восьми годам лишения свободы.

Александр Лукманов
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