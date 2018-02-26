Дело уральского инкассатора, укравшего миллион, передано в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего инкассатора Александра Штоца, который попытался украсть почти миллион рублей. Беглец с деньгами был пойман на второй день в Екатеринбурге.
«Он обвиняется в совершении преступления по статье «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что сотрудник «Росинкас» Александр Штоц 10 января 2018 года ушел с работы, прихватив с собой 954 тысячи рублей и табельное оружие. По словам знакомых Александра, его семья испытывала серьезные материальные затруднения. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее пермский инкассатор Александр Шурман украл 250 миллионов рублей. Его через несколько дней задержали, и он так же говорил о материальных трудностях, толкнувших его на преступление.