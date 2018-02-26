{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 февраля 2018
25 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:25  26 февраля 2018 0

Дело уральского инкассатора, укравшего миллион, передано в суд

После задержания Штоц был помещен под домашний арестФото: Александр Штоц, «ВК»

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу 26-летнего инкассатора Александра Штоца, который попытался украсть почти миллион рублей. Беглец с деньгами был пойман на второй день в Екатеринбурге.

«Он обвиняется в совершении преступления по статье «присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что сотрудник «Росинкас» Александр Штоц 10 января 2018 года ушел с работы, прихватив с собой 954 тысячи рублей и табельное оружие. По словам знакомых Александра, его семья испытывала серьезные материальные затруднения. Ему может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее пермский инкассатор Александр Шурман украл 250 миллионов рублей. Его через несколько дней задержали, и он так же говорил о материальных трудностях, толкнувших его на преступление.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров