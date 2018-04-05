14:25 05 апреля 2018 0

В Алапаевске предпринята третья попытка купить заветную иномарку www.toyota.ru

После разразившегося скандала в связи с попыткой покупки новой иномарки администрацией дотационного города Алапаевск в Свердловской области чиновники отказались от своей затеи. Прошло около двух месяцев, страсти улеглись, и администрация города предприняла новую попытку. Снова на сайте госзакупок размещена заявка на приобретение автомобиля «Тойота Камри». Только цена чуть-чуть снизилась. В феврале чиновники хотели купить машину за 1 788 333 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. Теперь они хотят выложить за автомобиль 1 670 000. Экономия — 118 333 рубля.

Требования к автомобилю остались прежними. Машина должна быть серебристого цвета, с кожаной обивкой салона черного цвета. Необходимы хромированные наружные ручки дверей, электрические складывающиеся зеркала заднего вида, двухсезонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, обогрев передних и задних сидений, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков, аудиосистема с цветным LCD дисплеем, коммуникационная система Bluetooth, беспроводное зарядное устройство для телефона и прочее. Единственное, что изменилось: в феврале администрация хотела автомобиль 2018 года, в нынешней экономной заявке указан 2017 год.

В феврале глава Алапаевска Сергей Беспалов на вопрос, зачем администрации, имеющей множество долгов, такой дорогой автомобиль, ответил: «А на чем еще ездить? В бюджет была заложена эта сумма — вот и покупаем». На этот раз редакции не удалось связаться с мэром — он не берет трубку, но можно предположить, что его позиция осталась прежней.

«Прошли выборы, все успокоилось — вот они и предприняли новую попытку. Не я должен давать оценку руководителям Алапаевска, а жители города», — сказал «URA.RU» Андрей Альшевских, депутат Государственной Думы.

В 2013 году депутат уже сорвал аналогичную попытку местной администрации купить дорогую иномарку. Он обратился в прокуратуру, которая признала подобную покупку нецелесообразной. Весной 2018 года Альшевских так же объяснял, что город, имеющий только перед «Водоканалом» долг 32 млн рублей, не имеет право позволять себе подобные покупки, что необходимо учиться жить по средствам. Между тем за последние полтора года администрация Алапаевска купила три менее дорогих, но новых иномарки — две «Тойоты» и «Фольксваген».