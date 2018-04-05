В Перми задержали директора УК, из-за которой глыба льда убила ребенка

Пермские следователи задержали директора управляющей компании, из-за которой погиб младенец — на ребенка упала ледяная глыба. Как стало известно «URA.RU», бизнесмена доставили на допрос.
Генеральный директор УК «Гарант» Алексей Рямов задержан на 48 часов по делу о падении на девятимесячную девочку глыбы льда. Руководитель следственного отдела по Кировскому району регионального управления Следственного комитета РФ Антон Фотин пояснил, что сейчас бизнесмен находится на допросе. Позднее будет решен вопрос избрания меры пресечения в отношении Рямова.
Прогулка матери с младенцем закончилась трагедией 2 апреля. На улице Маршала Рыбалко глыба льда сорвалась с крыши одного из домов и упала на коляску. Девочку госпитализировали с тяжелой травмой головы в краевую детскую больницу Но после этого ребенок умер.
Пермское управление СК РФ ранее возбудило уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей. Сейчас, по всей видимости, оно будет переквалифицировано. Многоквартирный дом обслуживает УК «Гарант», которая должна была обеспечить чистку крыши от снега и льда. Представители компании свою вину признать отказались — исполнительный директор Валентина Чудинова заявила СМИ, что лед и снег с крыш домов убирались вовремя, а глыба якобы оторвалась от одного из балконов, поэтому ответственных следует искать среди собственников жилья.