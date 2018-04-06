19:39 06 апреля 2018 0

Правительство ХМАО подписало новое соглашение о сотрудничестве с «ФК Открытие» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с председателем правления «ФК Открытие» Михаилом Задорновым и подписала обновленную версию договора о сотрудничестве регионального правительства с финансовой корпорацией. Об этом 6 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры. Теперь банк будет принимать участие в благотворительных акциях округа, выступать спонсором различных мероприятий, а также станет главным спонсором Югорского лыжного марафона.

Это не первая встреча губернатора с руководителями крупнейших российских компаний. Только за 2018 год Комарова успела подписать соглашение о сотрудничестве с генеральным директором «Лукойла» Вагитом Алекперовым, провести рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, а также обсудила вопросы сотрудничества с начальником Свердловской РЖД Алексеем Мироновым. Помимо этого глава региона провела рабочую встречу с командующим Росгвардии в УрФО Александром Поповым, министром промышленности РФ Денисом Мантуровым, полпредом в УрФО Игорем Холманских.

Не менее активно Комарова работает и внутри региона — так, с начала года она успела лично пообщаться с главами всех 22 муниципалитетов ХМАО. По информации источников агентства в югорском правительстве, в ближайшее время губернатор готовится к нескольким важным встречам с руководителями крупных корпораций РФ. Однако узнать имена будущих гостей региона на момент публикации материала не удалось.