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Главные новости Челябинской области
13:36  08 апреля 2018 0

Границу между Казахстаном и Южным Уралом закрыли из-за паводка

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, пограничник, знак стоп
Пункт временно прекратил свою работу из-за паводкаФото: depositphotos.com © URA.RU

Из-за паводка Казахстан закрыл проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский». Об этом сообщается на официальном сайте миндортранса Челябинской области.

«На территории республики Казахстан превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального миндортранса. Речь идет об автодороге Кизильское — Бреды — Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».

Пересечь границу между Россией и Казахстаном можно через пропускные пункты Троицкого муниципального района и Варненского муниципального района. Кроме того миндортранс Челябинской области предупреждает о том, что с 16 апреля С 16 апреля 2018 года на автодорогах вводится ограничение движения машин с нагрузкой на ось более 6 тонн, которое будет действовать не более 30 дней.

Виктор Жуков
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