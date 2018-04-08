Границу между Казахстаном и Южным Уралом закрыли из-за паводка

Из-за паводка Казахстан закрыл проезд на территорию России через пункт пропуска «Мариинский». Об этом сообщается на официальном сайте миндортранса Челябинской области.
«На территории республики Казахстан превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе регионального миндортранса. Речь идет об автодороге Кизильское — Бреды — Мариинский между пограничными пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара».
Пересечь границу между Россией и Казахстаном можно через пропускные пункты Троицкого муниципального района и Варненского муниципального района. Кроме того миндортранс Челябинской области предупреждает о том, что с 16 апреля С 16 апреля 2018 года на автодорогах вводится ограничение движения машин с нагрузкой на ось более 6 тонн, которое будет действовать не более 30 дней.