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10 апреля 2018
21:00  10 апреля 2018 0

Тулеев вернулся во власть, Минфин откажется от пенсий, Россию ждет дефицит продуктов. Главное за день — в подборке «URA.RU»

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, дефицит, пустые прилавки, кризис, продукты, магазин
В России появился риск дефицита продуктовФото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Аман Тулеев вернул себе власть. Экс-глава Кузбасса стал спикером местного парламента спустя всего девять дней после своей отставки. Корреспондент «URA.RU» побывал на судьбоносном заседании и рассказывает, как это было и как сам Тулеев обыграл свое возвращение в политику.

Доллар и евро на бирже продолжают бить рекорды — 10 апреля стало новым «черным вторником». Кроме того, эксперты заговорили о нефтяной блокаде России. Экономисты рассказали «URA.RU», до какой отметки может взлететь валюта и нужно ли бежать в обменник.

В России, тем временем, решили помочь бизнесменам, которые попали под новые санкции. Для этих целей Минэкономразвития создаст две офшорные зоны, которые спасут деньги предпринимателей.

А простым гражданам придется спасать себя самим. Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам не надеяться на государство и не ждать пенсий, а самим откладывать на старость. Эксперты, опрошенные «URA.RU», признали, что власти готовятся к радикальному переформатированию всей пенсионной системы. И разложили сценарии жесткой реформы.

Россиян ждет дефицит продуктов в магазинах. Один из крупнейших российских ретейлеров заявил, что треть производителей не готова к переходу на новую систему. И назвал дату, когда полки супермаркетов начнут пустовать.

Но есть и хорошие новости. На Урале нашли самую дешевую квартиру в России. Собственное жилье можно купить всего за 100 тысяч рублей. Можно посмотреть варианты и прицениться.

Кирилл Егоров
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