Иностранные производители бытовой техники и электроники предупредили российских ритейлеров о повышении закупочных цен на фоне резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Прайс поднимут и европейские автоконцерны, прогнозируют эксперты рынка.
Уже со следующей недели закупочные цены на смартфоны, ноутбуки, а также бытовую технику могут подняться на 5-10%. При этом ретейлеры обещают не перекладывать издержки на покупателей и воздержаться от повышения розничных цен. Об этом заявили ТАСС в «МВидео», «Эльдорадо», «Связном» и «МТС».
Автоэксперты также предупредили о скачке цен на новые иномарки. Повышение стоимости может произойти в мае—июне этого года, когда запасы на складах дилеров иссякнут, пишет RNS.
Рубль и фондовый рынок обрушились после введения 6 апреля санкций США в отношении ряда российских олигархов и их компаний. На 11 апреля Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 62,37 рубля, что на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 4,92 рубля, до 76,85 рубля.