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10 апреля 2018
22:10  10 апреля 2018 0

Россиян ожидает скачок цен на смартфоны и авто после обвала рубля

ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, покупатели, автосалон, автобан, машина
Автомобили начнут дорожать уже в маеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Иностранные производители бытовой техники и электроники предупредили российских ритейлеров о повышении закупочных цен на фоне резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Прайс поднимут и европейские автоконцерны, прогнозируют эксперты рынка.

Уже со следующей недели закупочные цены на смартфоны, ноутбуки, а также бытовую технику могут подняться на 5-10%. При этом ретейлеры обещают не перекладывать издержки на покупателей и воздержаться от повышения розничных цен. Об этом заявили ТАСС в «МВидео», «Эльдорадо», «Связном» и «МТС».

Автоэксперты также предупредили о скачке цен на новые иномарки. Повышение стоимости может произойти в мае—июне этого года, когда запасы на складах дилеров иссякнут, пишет RNS.

Рубль и фондовый рынок обрушились после введения 6 апреля санкций США в отношении ряда российских олигархов и их компаний. На 11 апреля Центробанк установил официальный курс доллара на уровне 62,37 рубля, что на 3,79 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 4,92 рубля, до 76,85 рубля.

Наталья Михалева
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